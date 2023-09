Schloss Sachsenburg gewährt zum Denkmaltag seltene Einblicke: Andrang ist riesig

Hunderte Interessierte wollten sich zum Tag des offenen Denkmals über die millionenschwere Sanierung der Immobilie informieren. Die Zukunft der Ensembles hat auch der künftige Stadtchef im Blick.

„Super“, „gigantisch“, „der Hammer“: Das waren nur einige der Kommentare, die am Sonntagnachmittag auf Schloss Sachsenburg zu hören waren. Zum Tag des offenen Denkmals gewährte die Perle des Zschopautals Einblicke in ihre historischen Gemäuer. Das Interesse war riesig, teils lange warteten die Besucher vor dem Schloss, bevor sie an...