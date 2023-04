Schutz vor Einbrechern: Polizei berät kostenlos in Hainichen

Die Polizei warnt: Angekippte Fenster, nicht verschlossene Wohnungen - Einbrecher nutzen aber nicht nur Leichtsinn. Die Polizei bietet kostenlose Beratungen an, wie das Eigentum sicherer werden kann. Nun gibt es auch Sprechstunden in der Region. In Brand-Erbisdorf ging es auch um wachsame Nachbarn.