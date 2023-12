Schwere Vorwürfe gegen Pferdezüchter aus Mittelsachsen: Werden die Veterinärämter nun aktiv?

Ein Pferdezüchter aus Hartha züchtet weiter trotz Tierhalteverbot. Wie ist das möglich? Warum zieht er mit den Pferden von Landkreis zu Landkreis? Veterinärämter beobachten ihn. Werden sie auch aktiv?

Die Geschichte über einen Pferdezüchter, der ein Tierhalteverbot hat, aber weiter gezüchtet haben soll, ist bei Lesern aus Mittelsachsen auf reges Interesse gestoßen. Das liegt unter anderem daran, dass der Mann aus Hartha in der Pferdeszene bekannt ist. So schreibt eine Leserin, die anonym bleiben will, deren Name der Redaktion bekannt ist:...