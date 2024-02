Sechs Autos fahren auf der A 4 bei Hainichen über kaputten Reifen

Der Reifen war von einem Lkw-Anhänger abgerissen. Ein Autofahrer wurde verletzt.

Hainichen.

Ein Lkw hat am Montag, 19. Februar, auf der Autobahn 4 bei Hainichen einen kaputten Reifen verloren. Sechs weitere Fahrzeuge fuhren über den Reifen, der auf der Fahrbahn lag. Ein Audi-Fahrer wurde verletzt. Das hat die Polizei berichtet. Geschehen ist der Unfall gegen 5.20 Uhr. Zu dieser Zeit war ein 41-Jähriger mit einem Lastwagen MAN mit Anhänger in Richtung Chemnitz unterwegs. Nahe des Parkplatzes „Rossauer Wald“ löste sich offenbar wegen eines Schadens am Anhänger ein Reifen und blieb auf der mittleren Spur liegen. Zwei Mercedes-Kleinbusse, ein Ford-Kleinbus, zwei VW und ein 62-jähriger mit einem Audi fuhren drüber. An den insgesamt sieben Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 21.500 Euro. (lk)