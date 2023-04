So groß wie 110 Fußballfelder: Plan für Fotovoltaik an der Straße von Hainichen nach Oederan

An der Staatsstraße zwischen Hainichen und Oederan soll in den nächsten Jahren eine 78 Hektar große Fotovoltaikanlage entstehen. Die Fläche entspricht fast 110 Fußballfeldern und ist damit so groß wie das gesamte Gewerbegebiet Hainichen. Solarmodule sollen beiderseits der S 201 auf Grünland aufgestellt werden, der Großteil aber in Richtung der...