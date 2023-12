Statt Lichterfahrt: Beleuchtete Laster ab Hainichen auf Tour

Eine Lichterfahrt wurde nicht genehmigt, aber ein Betriebsausflug mit weihnachtlich geschmückten Lkw.

Viele beleuchtete Lastwagen sind am Samstagnachmittag auf eine Tour über Straßen in Hainichen und Umgebung gestartet. Mit Blinken und Hupen machten sie sich von der Ernst-Thälmann-Straße in Hainichen auf den Weg ins Umland. Schaulustige beobachteten den Tross. Hinter der Aktion steckt die Firma Brehm-Transporte. Im Sommer hatte Firmenchef...