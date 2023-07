Staubsaugerautomaten in Frankenberg und Oberlichtenau aufgebrochen - Geld erbeutet

Staubsaugerautomaten auf Firmengrundstücken in Frankenberg und Oberlichtenau sind in der Nacht zum Montag aufgebrochen worden, hat die Polizei berichtet. Die Taten sind zwischen 1.25 und 1.50 Uhr geschehen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Zuerst hatten unbekannte Täter an der Altenhainer Straße...