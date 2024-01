Studieren in Mittweida: Hochschule lädt Interessierte zum Studieninformationstag

Die Hochschule Mittweida öffnet am 11. Januar ihre Türen. In Vorträgen, bei Führungen und an Ständen können Interessierte die Hochschule kennenlernen.

