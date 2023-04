Talsperre Kriebstein: Reichskriegsflaggen stoßen Touristen ab

An der Talsperre in Kriebstein verkauft ein Kiosk umstrittene Flaggen und stößt damit regelmäßig an - sowohl bei den Touristen wie auch den Betreibern der Talsperre. Besonders im rechten Milieu sind diese beliebt. Darf er das? Warum werden ihm keine Grenzen gesetzt?

Ganz unverfänglich flattern sie neben Regenbogenfarben oder auch den Landesfarben der Ukraine und Russlands: Schwarz-weiß-rote Flaggen mit Eisernem Kreuz und Reichsadler. Rechtsextreme Kreise weichen auf die Farben des Deutschen Kaiserreichs aus, um den Strafen zu entgehen, die für das Zeigen von Symbolen des Nationalsozialismus drohen. Ganz unverfänglich flattern sie neben Regenbogenfarben oder auch den Landesfarben der Ukraine und Russlands: Schwarz-weiß-rote Flaggen mit Eisernem Kreuz und Reichsadler. Rechtsextreme Kreise weichen auf die Farben des Deutschen Kaiserreichs aus, um den Strafen zu entgehen, die für das Zeigen von Symbolen des Nationalsozialismus drohen.