Warum Strohhüte der Renner dieser Urlaubssaison am Kriebsteinsee sind

Bereits 1930 startete die Talsperre Kriebstein in ihre erste Saison. Bei Urlaubern und Tagesausflüglern ist Mittelsachsens größtes Naherholungsgebiet am Wasser seither beliebt. „Freie Presse“ widmet ihr und den Gesichtern der Talsperre eine Reihe - mit sommerlichen Zufallsbegegnungen am Wasser.