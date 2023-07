Talsperrenfest Kriebstein: Lebensfreunde auf und am Stausee

Am Samstag und Sonntag kamen insgesamt fast 6000 Besucher an die Talsperre. Publikumsmagneten waren die Bootsparade und das Feuerwerk. Kritik gab es an der Parkgebühr und am Eintrittspreis. Ist dies gerechtfertigt?

Der Weg zum Talsperrenfest in Kriebstein allein ist schon eine kleine Zeitreise. Auf der Straße vom Großparkplatz zum Hafen bieten wie in den 1990er-Jahren Händler Sachen an, die man an einem Festwochenende nicht wirklich braucht: Ledertaschen, Gürtel, Blusen und bedruckte T-Shirts, Wandkalender (von Elvis bis Billie Eilish), Bürsten,... Der Weg zum Talsperrenfest in Kriebstein allein ist schon eine kleine Zeitreise. Auf der Straße vom Großparkplatz zum Hafen bieten wie in den 1990er-Jahren Händler Sachen an, die man an einem Festwochenende nicht wirklich braucht: Ledertaschen, Gürtel, Blusen und bedruckte T-Shirts, Wandkalender (von Elvis bis Billie Eilish), Bürsten,...