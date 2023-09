Tanneberg bebt: Schleppertreffen der Superlative

Lautes Geknatter, da und dort mal ein Knall, die Luft geschwängert von Diesel, voller Abgase: Das ist das Schleppertreffen in Tanneberg. Die Fans alter Nutzfahrzeuge kommen sogar von weiter her mit ihren Traktoren angefahren.

Tanneberg. Für Fans historischer Traktoren gehört das Schleppertreffen in Tanneberg zu den Höhepunkten des Jahres. Auch die diesjährige Auflage, immerhin die 28., lockte am Wochenende hunderte Interessierte in das kleine Dorf bei Mittweida. „Bis zum Samstagnachmittag hatten sich über 140 Aussteller mit insgesamt 150 Maschinen eingeschrieben. Für den Sonntag rechnen wir mit weiteren circa 50 Anmeldungen“, sagt Thomas Naumann, Chef der Schlepperfreunde.

Was den Oldtimerfan besonders freut: 21 Neuanmeldungen konnten registriert werden. Das zeigt laut dem Hauptorganisator, dass das Interesse an alter Technik nach wie vor bestehe. Dabei erinnert Naumann daran, dass etliche ältere Traktorfreunde mit ihren Fahrzeugen aufgrund ihres Alters nicht mehr an allen Treffen teilnehmen. „Wir können nun auch ab und zu Jüngere begrüßen. Dies wünschen wir uns auch für unseren Verein, denn da ist der Altersschnitt in den letzten Jahren in die Höhe gesprungen“, ergänzt der Vereinschef und fährt fort: „Mit unseren Schleppertreffen hoffen wir, das Interesse der Jugend an Oldtimern zu wecken.“

Erhard Blume aus Cossen fehlt bei keinem Schleppertreffen

Einer, der das Schleppertreffen mit ins Leben rief, durfte auch in diesem Jahr nicht fehlen: Erhard Blume aus Cossen bei Lunzenau. Und weil er sich nicht entscheiden konnte, mit welchem seiner Traktoren er zum Treffen anreist, kuppelte er mit einer Stange einen Deering Baujahr 1938 an und schleppte ihn auf die Ausstellerwiese. Der 87-jährige Oldtimerfan hatte keinen zweiten Fahrer gefunden. Er habe sich dann für diese Variante entschieden, sagt der Cossener, der bisher kein Treffen in Tanneberg versäumt hat. Wenn er auf seinen Oldtimer sitzt, der nur zwei Jahre jünger ist wie er selbst, fühlt er sich wohl. „Das macht mir genauso viel Spaß, wie meine Oldtimer“, so der Senior und passionierte Jäger.

Seit rund 20 Jahren frönt Frank Winkler aus Rathendorf dem Oldtimerhobby. „Sonst war ich in Tanneberg nur immer zum Schauen und Fachsimpeln, meist mit meinem alten Motorrad. Aber jetzt genieße ich meinen Ruhestand und nehme aktiv an solchen Treffen teil“, erzählt der Oldtimerfan, der mit einem Lanz Bulldog 3506, Baujahr 1940, gekommen war. „Meinen zweiten Lanz Bulldog 4016, Baujahr 1959, fährt mein Kumpel Thomas Hälsig, so dass ich gleich zwei meiner Schmuckstücke präsentieren kann“, freut sich Winkler und lobt die perfekte Organisation und das gute Angebot von Speisen und Getränken.