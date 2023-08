Nostalgie pur: Alttraktorentreffen in Breitenborn zieht Oldtimerfans an

Das laute Geknatter und Rattern war am Samstag in und um Rochlitz nicht zu überhören. Denn mehr als 200 Oldtimerfans tuckerten mit ihren Gefährten nach Breitenborn zum jährlichen Alttraktorentreffen. Manche machten daraus sogar einen richtigen Familienausflug.

Es ist der Höhepunkt des Jahres in Breitenborn. Denn an keinem anderen Tag herrscht so viel Trubel im Dorf. Auch am Samstag strömten wieder mehrere hundert Oldtimerfans aus nah und fern zum traditionellen Alttraktorentreffen in den Ortsteil von Rochlitz, das mit einem Korso durch den Ort gekrönt wird. „Wer will, kann sich bei uns melden und...