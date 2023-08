Tiefflug-Manöver über Frankenberg und Rossau

Erneut hat eine Transportmaschine der Luftwaffe für Aufsehen gesorgt. Am Mittwochnachmittag flog der Airbus in geringer Höhe über mehrere Kommunen Mittelsachsens hinweg.

Eine Transportmaschine mit einer Länge von 45 Metern und einer Spannweite von etwa 42 Metern im Tiefflug ist sonst eher bei einer Flugschau zu erleben. Nun ist der Airbus A400M der Luftwaffe am Mittwoch bereits zum zweiten Mal in dieser Woche mit einem solch spektakulären Flugmanöver an Mittelsachsens Himmel aufgefallen. So haben Menschen aus...