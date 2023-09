Tierschutzverein Frankenberg: Mehr als 20 Katzen suchen ein neues Zuhause

Am Freitagnachmittag stellt sich der Tierschutzverein Frankenberg mit einem Tag der offenen Tür vor. Derzeit werden besonders viele junge Katzen betreut.

Seit gut einem Jahr verfügt der Tierschutzverein Frankenberg über die neuen und größeren Räumen im Haus August-Bebel-Straße 7. Allein dort sind in vier Räumen aktuell 16 Fundkatzen untergebracht, weitere Tiere noch in zwei anderen Wohnungen. So werden für mehr als 20 Katzen derzeit neue Besitzer gesucht, auch für viele Jungtiere. Am...