Transporter fährt in Frankenberg Elfjährige an

Das Kind hat schwere Verletzungen erlitten.

Frankenberg.

Ein elfjähriges Mädchen hat bei einem Unfall in Frankenberg schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall ist am Freitag kurz nach 7 Uhr passiert, teilte die Polizei mit. Ein 60-Jähriger bog mit seinem Renault-Kleintransporter an der Ampelkreuzung Mühlbacher Straße/Äußere Freiberger Straße von der Mühlbacher Straße nach rechts in die Äußere Freiberger Straße ab. Dabei fuhr der Kleintransporter die Elfjährige an. Sie wollte die Straße überqueren. Durch die Wucht des Anpralls stürzte das Kind. Es hatte sich die schweren Verletzungen zugezogen. Der Kleintransporter-Fahrer fuhr zunächst weiter. Er kehrte aber später an den Unfallort zurück. So beschrieben die Beamten den Hergang. Der Schaden am Renault: etwa 1000 Euro. (lk)