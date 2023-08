Unfall auf A 4 bei Berbersdorf: Trike-Fahrer schwer verletzt

Ein 66-Jähriger verunglückte am Freitagabend auf der A 4 bei Berbersdorf so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 4 bei Berbersdorf sind am Freitag Rettungskräfte gerufen worden. In den frühen Abendstunden war ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Trike Richtung Chemnitz unterwegs, als der Fahrer gegen 18.45 Uhr nach Angaben der Polizei nach der Anschlussstelle Berbersdorf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Warum der...