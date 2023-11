Unfall in Frankenberg: Seat und Simson kollidieren

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad kam es am Freitag in Frankenberg.

Am Freitagnachmittag kam es in Frankenberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Darüber informiert die Polizeidirektion Chemnitz. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 21-Jährige mit einem Pkw Seat die Alte Dorfstraße in Frankenberg aus Richtung Mühlbach kommend in Richtung Schönerstadt. Ein 22-Jähriger befuhr zu diesem...