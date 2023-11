Unfallflucht mit Rettungswagen in Hainichen: Polizei sucht Zeugen

Auf der Nossener Straße in Hainichen sind sich am Dienstag ein Mercedes und ein Rettungswagen zu nahe gekommen. Letzterer fuhr jedoch einfach weiter.

Eine ungewöhnliche Unfallflucht in Hainichen beschäftigt die Polizei. Gesucht wird nach einem Rettungswagen, der am Dienstag an einer Kollision beteiligt war. Laut Polizei befuhr am 28. November um 15.17 Uhr ein gelber Mercedes Vito die Nossener Straße (S 32) in Hainichen. Das Fahrzeug kam aus Richtung Kaltofen und war stadteinwärts unterwegs....