Unser Dorf hat Wochenende: Jetzt kommt Marbach ins Fernsehen

Vor zwei Wochen war der MDR in Marbach im Striegistal mit zwei Kamerateams für die Reihe „Unser Dorf hat Wochenende“ unterwegs. Nun läuft der Film im TV.

Marbach.

Vor zwei Wochen waren gleich zwei Kamerateams für den MDR in Marbach unterwegs. Am Sonntag zeigt der Fernsehsender nun den Film über den Ortsteil der mittelsächsischen Gemeinde Striegistal innerhalb der Reihe „Unser Dorf hat Wochenende“. Es geht um die Erste-Hilfe-Ausbildung für Kinder und Jugendliche beim Jugendrotkreuz, den Heimatverein mit seiner Scheune, den Jugendklub, das Training der Turner beim SV Marbach und die Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr. Thema ist auch das Projekt der „Region der Manufakturen“ mit der im Ort ansässigen Seifenmanufaktur und der Feinbrandmanufaktur. Zu sehen ist die Marbach-Folge von „Unser Dorf hat Wochenende“ am Sonntag um 9 Uhr im MDR und bereits ab Samstag, 9 Uhr, in der ARD-Mediathek. (fa)