Verkehr auf der A 4 wird ab Montag zwischen Frankenberg und Hainichen eingeschränkt

Wegen Montagearbeiten kann es auf der A 4 in Richtung Dresden zwischen Frankenberg und Hainichen ab Montag Verkehrsbehinderungen geben.

Ab Montag kann es auf der A4 in zwischen den Anschlussstellen Frankenberg und Hainichen zu Verkehrseinschränkungen kommen: Im Zuge der Fahrbahnerneuerung werden ab dem 4. Dezember in Fahrtrichtung Dresden Montagearbeiten an den Lärmschutzwänden durchgeführt, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes mit.