Verschuldung der Gemeinde Rossau soll deutlich steigen

Im Haushalt der Gemeinde Rossau für 2024 fehlen rund 700.000 Euro. Das Loch soll mit einem Kredit geschlossen werden. Das Geld soll vor allem in den Straßenbau fließen.

Im kommenden Jahr will die Gemeinde Rossau neue Schulden machen, um investieren und geplante Vorhaben umsetzen zu können. Zu diesem Ergebnis kamen die Gemeinderäte in der Beratung zum Etat für 2024 in ihrer jüngsten Sitzung.