Vierjähriger muss nach Verkehrsunfall in Kriebstein ins Krankenhaus

Ein Vierjähriger hat bei einem Unfall am Dienstag in Kriebstein Verletzungen erlitten und musste ins Krankenhaus, so die Polizei. Bei dem Unfall trugen zwei weitere Menschen Verletzungen davon. Ein 60-Jähriger war kurz nach 10 Uhr mit einem Traktor auf der Waldheimer Straße in Richtung Reichenbach unterwegs. Ihm folgte ein 44-jähriger Mann mit...