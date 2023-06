Von Rock und Pop bis Jazz: 17 Bands geben in Mittweida alles

Mittweida.

Über gleich zwei Bühnen ist am Samstag der Envia-M-Bandcontest „Bands on Stage“ in Mittweida gegangen. Insgesamt 17 Bands aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stellten sich auf der Bühne am Wasserkraftwerk und im Studio A den zwei Jurys. Diese bestanden an beiden Orten aus Musikschaffenden und im Konzertbereich Tätigen. Die Preisverleihung und weitere Auftritte der Bands fanden auf der Open-Air-Bühne am Wasserkraftwerk statt. Hier zeigten unter anderem The Birch, OKB (ohnekurtband) oder 5Raumfenster ihr Können. Bei der Preisverleihung gab es zunächst für jede Band oder Musikgruppe - von Rock und Pop bis Jazz waren verschiedenste Musikrichtungen dabei - einen Teilnehmerpreis, bevor die Gewinnerbands beider Bühnen geehrt wurden. Sieger im Studio A wurde die Band HAEHLE aus Mittweida, die aber nicht bei der Ehrung dabei sein konnte. Den Sieg auf der Bühne am Wasserkraftwerk holte sich die Band DoZ, die sich gegen Sewing Machine auch den mit 500 Euro dotierten Publikumspreis sicherte. (hö)