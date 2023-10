Von Songwriting-Workshop bis Schwarzlicht-Mini-Festival

Die Vielfalt kultureller Interessen der Jugend soll an den zwei Tagen im Oktober bei Aktionen zur Sächsischen Nacht der Jugendkulturen deutlich werden. Dazu sind auch Aktionen in Mittelsachsen geplant.

Zur Sächsischen Nacht der Jugendkulturen am 20. und 21. Oktober wird es in mehreren Kleinstädten Mittelsachsens Aktionen geben. Ziel ist es, jugendkulturelle Interessen in ländlichen Regionen zu fördern. In diesem Jahr werden 25 Aktionen von und mit jungen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren mit je 500 Euro unterstützt. So werden am 20....