Waldbrände auf Rhodos: Familie aus Kriebstein gelingt Flucht aus dem Chaos

Als am Wochenende die Bilder vom Flammenmeer auf der griechischen Insel Rhodos um die Welt gingen, war eine Familie aus Kriebstein in Mittelsachsen auch auf der Flucht vor dem Feuer: Ohne Gepäck, ohne Informationen und letztendlich an einem Sammelpunkt am Mittelmeer zusammen mit Tausenden Geflüchteten. Tränen flossen dort am Strand nicht nur...