Warten auf EU-Geld bremst Rossauer aus

Seit 2014 ist viel Geld aus Fördertöpfen für die Entwicklung des ländlichen Raumes in Projekte in der Gemeinde Rossau geflossen. Die Kommune hat sich deshalb im Vorjahr für den Verbleib im Fördergremium bis 2027 entschieden. Bislang ist jedoch unklar, was bezuschusst wird.

Die Hoffnung der Rossauer Gemeinderäte, kurzfristig Fördermittel für Projekte zu bekommen, die ihnen auf den Nägeln brennen, hat seit Jahresbeginn einen Dämpfer erhalten. Die Leader-Region Klosterbezirk Altzella ist in eine neue Förderperiode gestartet. Ausführungen dazu von Regionalmanagerin Steffi Möller in der jüngsten Gemeinderatssitzung...