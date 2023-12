Warum der Nikolaus in Dittersbach Steine einsammelt

Neuer Rekord beim Dittersbacher Nikolausexpress: 82 Kinder hatten sich bei der Aktion der Freiwilligen Feuerwehr im Frankenberger Ortsteil angemeldet. Die Kameraden überreichten kleine Geschenke.

Strahlende Kinderaugen gab es am Nikolaustag im Frankenberger Ortsteil Dittersbach. Zum einen lag das an der festlichen Beleuchtung ihres Einsatzfahrzeuges, mit dem die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bei den Jüngsten vorfuhren. Auf einem Anhänger stand ein ebenfalls erleuchteter Weihnachtsbaum. Zum anderen lag das an den liebevoll...