Warum sich junge Familien in Mittelsachsen einen Kleingarten wünschen

Kartoffeln, Gurken, Tomaten, Beeren, Äpfel und Kirschen: All das baut eine junge Familie aus Mittweida in ihrer Parzelle im Kleingartenverein „Am Goethehain“ an. Sogar ein Pfirsichbaum steht auf der Wiese. „Ja, der trägt Früchte. Er hat nur das Zurückschneiden nicht so gut vertragen“, sagt Michael Schubert lachend.