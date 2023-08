Wer wird neuer Bürgermeister? - So lief das Wahlforum in Frankenberg

Am 3. September wählen die Frankenberger einen neuen Rathauschef. Im Forum der „Freien Presse“ trafen die vier Kandidaten aufeinander. Was planen sie in der 13.700-Einwohner-Stadt?

Wer folgt Thomas Firmenich (parteilos) als Bürgermeister? Etwas mehr als eine Woche ist es noch bis zur Wahl am 3. September, vier Kandidaten sind im Rennen. Beim Wahlforum von „Freie Presse“ trafen sie am Dienstagabend im Kulturforum „Stadtpark“ aufeinander. Wer folgt Thomas Firmenich (parteilos) als Bürgermeister? Etwas mehr als eine Woche ist es noch bis zur Wahl am 3. September, vier Kandidaten sind im Rennen. Beim Wahlforum von „Freie Presse“ trafen sie am Dienstagabend im Kulturforum „Stadtpark“ aufeinander.