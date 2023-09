Werksverkauf bei Innotex in Frankenberg: Reichlich Stoff für den guten Zweck

Am Samstag bietet die Textildruckerei Innotex in Frankenberg einen großen Stoffmarkt an. Zur ersten Auflage im Frühjahr kamen bereits rund 1000 Besucher, nun rechnet man erneut mit viel Andrang.

Werksverkäufe bietet die Firma Innotex in Frankenberg regelmäßig an. Am Samstag gibt es nun wieder einen richtigen Stoffmarkt, bei dem sich auch andere Hersteller präsentieren. Zudem soll mit einem Kuchenbasar Geld für den guten Zweck gesammelt werden, und zwar für den in Flöha beheimateten Verein New Chapter. Der kümmert sich um Kinder...