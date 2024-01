Wie kam die Drei-Meter-Schlange nach Frankenberg?

Martin Tränkler und sein rollender Zoo präsentierten den Bewohnern des DRK-Pflegeheims Käthe Kollwitz in Halle (Saale) 2023 einen Tigerpython. Ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind oder an Demenz leiden, haben so ein Zooerlebnis vor Ort. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv