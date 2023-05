"Ach du meine Nase!" - Warum Limonaden mit Pittiplatsch und Co. in Mittweida in Schaufenstern stehen

Mittweida.

Schwarz wie der freche Kobold, rot wie die Zipfelmütze des Sandmännchens und gelb wie Schnatterinchen. So kunterbunt wie Pitti und seine Freunde sehen seit einigen Wochen die Schaufenster leerstehender Geschäfte in der Innenstadt von Mittweida aus. Verantwortlich für die Schaufenster-Aktion ist Antje Schulze, die Leiterin der Kindertagesstätte "Regenbogen" in Mittweida. Mitte April hatte Peter Großer, Inhaber vom Schacherhaus in Mittweida, 100 Flaschen der bunten Limonaden an die Kindertagesstätte gespendet. Der Unternehmer ist mit Pitti und seinen Freunden groß geworden, wie er sagt. "Und außerdem bin ich genauso alt wie Pittiplatsch", erzählt er. Auf die Limonaden sei er über Social Media aufmerksam geworden und habe sich dann dazu entschieden, sie in sein buntes Sortiment aufzunehmen. Mittlerweile hat er circa 400 Flaschen an die Kindertagesstätten in Mittweida und Ringethal gespendet, berichtet er.