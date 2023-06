Autofahrer in Mittweida ignorieren Vollsperrung: Jetzt greift die Polizei durch

Die Burgstädter Straße in Mittweida ist seit Montag gesperrt. Doch offenbar fahren einige Autofahrer an der Absperrung vorbei und durch die Baustelle. Das hat nun Konsequenzen.

Mittweida. Durch die Vollsperrung der Burgstädter Straße in Mittweida gibt es Ärger - und der kommt einige Autofahrer teuer zu stehen. Seit dem gestrigen Montag ist die Straße, eine der Hauptzufahrtsstrecken nach Mittweida, voll gesperrt. Die etwa 3 Kilometer lange Umleitung verläuft über die Chemnitzer Straße. Das war einigen vermutlich zu umständlich: Immer wieder haben Autofahrer die Vollsperrung ignoriert und sind die Straße trotzdem entlang gefahren. Seit dem heutigen Dienstagmorgen greift die Polizei nun ein.

Sieben Autofahrer gestoppt

"Heute Vormittag ist innerhalb von etwa zwei Stunden mehrmals eine Streife zur Burgstädter Straße gefahren. Wir haben in dieser Zeit insgesamt sieben Verstöße festgestellt", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage der "Freien Presse" am Dienstagnachmittag. Die Polizisten hätten mit Bauarbeitern gesprochen, die die Straße aufgraben um dort Kabel für Breitbandinternet zu verlegen. Sie hätten berichtet, dass etliche Kraftfahrer seit Montag einfach an ihnen vorbei gefahren seien - trotz Vollsperrung.

50 Euro Verwarngeld

Wer eine Vollsperrung ignoriert und dabei erwischt wird, muss viel Geld bezahlen: Laut der Polizeisprecherin zahlen Autofahrer für diesen Verstoß 50 Euro Verwarngeld. Wer ein Fahrzeug fährt, das mehr als 3,5 Tonnen wiegt, also zum Beispiel einen größerer Transporter, muss 100 Euro bezahlen.

Fahrradfahrer müssen absteigen

Und auch Fahrradfahrer sollten auf der Burgstädter Straße die Vollsperrung beachten: Wer dabei erwischt wird, wie er durch den gesperrten Abschnitt fährt, muss 25 Euro Strafe bezahlen. Erlaubt ist es nur, den Bereich zu Fuß zu passieren. Das Fahrrad muss man also schieben.

"Wir werden weiterhin Kontrollen auf der Burgstädter Straße durchführen", kündigt die Polizeisprecherin an.