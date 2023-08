Bahnhof in Mittweida schließt gleich nach der Eröffnung wieder

Mittweida.

30 Monate hat der Umbau gedauert. Insgesamt 4,5 Millionen Euro hat der Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Mittweida gekostet, erklärt Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung des Gebäudes. "Der Bahnhof ist das Gesicht der Stadt und neben dem Marktplatz ein wichtiges Zentrum in Mittweida", so Ralf Schreiber. Deshalb hatte die Stadt 2015 das Gebäude vom privaten Vorbesitzer gekauft, um es zu sanieren. Nun sind diese Arbeiten abgeschlossen. Im Gebäude riecht es noch nach frischer Farbe, die Wände in der Eingangshalle sind weiß und grau gehalten mit roter Bordüre, Türen und Fenster im Gebäude sind neu. Und was haben Reisende vom umgestalteten Bahnhof? Zunächst einmal noch nicht so viel. Aber das soll sich in Zukunft noch ändern.