Barrierefreier Bahnhof in Mittweida: Wann kommen die Fahrstühle?

Nachdem die Stadt das Bahnhofsgebäude saniert hat, fragen sich Mittweidaer, wann der Zugang zu den Bahnsteigen umgebaut wird. Dafür ist die Deutsche Bahn zuständig. Die gibt eine Perspektive.

Mittweida. Bahnreisende, die mit Fahrrad, Rollstuhl oder Kinderwagen am Bahnhof Mittweida den Zug nehmen, haben es oft schwer: Nur Gleis 1 ist barrierefrei zugänglich. Gleis 2 und 3 sind es nicht. Dorthin gelang man nur über zwei Treppen mit insgesamt 44 Stufen. Eine Person kann ein Fahrrad gerade noch so alleine tragen, auch wenn das bei einem E-Bike schon wortwörtlich schwer wird, bei einem Kinderwagen müssten sich Reisende Hilfe suchen und für Rollstuhlfahrer ist es eigentlich kaum möglich, zu Gleis 2 zu gelangen. Die Treppen sind recht steil. Seit Jahren wird immer wieder der Wunsch geäußert, den Bahnhof barrierefrei umzugestalten, immer wieder drängt die Stadt bei der Deutschen Bahn darauf.

Bei der Eröffnung des frisch sanierten Bahnhofsgebäudes durch die Stadt Mittweida hat die "Freie Presse" mit Ute Stuhr gesprochen, die bei DB Netze als Leiterin Bahnhofsmanagement für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs in Mittweida zuständig ist. Denn für alles, was direkt mit den Bahnsteigen und Schienen zu tun hat, ist die Deutsche Bahn verantwortlich.

Wann wird der Bahnhof in Mittweida barrierefrei?

Dass der Bahnhof in Mittweida barrierefrei werden soll, steht fest. Geplant sei, zwei Aufzüge zu installieren, um barrierefrei von Gleis 1 zu Gleis 2 und 3 zu gelangen, so Ute Stuhr. Zudem sollen die Bahnsteige erneuert werden. Die Bahnsteigkante soll von aktuell 38 Zentimetern auf 55 Zentimeter angehoben werden, um hohe Einstiege in den Zug zu vermeiden. Auch eine Anpassung des taktilen Wegleitsystems für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft sei geplant. Ein solches Leitsystem gibt es auf den Bahnsteigen in Mittweida bisher nicht. Zudem soll die Überdachung erneuert werden.

Wann geht es nun los? "Aktuell befinden wir uns in der Entwurfsplanung." Und das bedeutet, dass noch ein paar Jahre ins Land gehen werden, bis die Bauarbeiten beginnen werden. "Voraussichtlich 2028 soll mit dem Umbau angefangen werden", sagt Ute Stuhr auf Nachfrage der "Freien Presse", und erklärt: Die einzelnen Planungsphasen sind sehr lang. Hinzu kämen dann die behördlichen Genehmigungen durch das Eisenbahnbundesamt. Die Prüfung durch die Behörden dauere zum Teil ein bis drei Jahre. Zudem müsse die Finanzierung gesichert sein, um so einen Umbau angehen zu können. Erst wenn das alles geklärt sei, könne mit den konkreten Ausschreibungen der Bauarbeiten begonnen werden, so Ute Stuhr. Finanziert werden soll der Umbau über Bundesmittel, so die Leiterin des Bahnhofsmanagements.

Warum gibt es keine Fahrschienen für Fahrräder auf den Treppen?

Zwischenzeitlich Rampen oder Fahrradschienen auf den Treppen zu installieren, um zumindest Radreisenden den Weg über die Treppen zu erleichtern, sei nicht möglich, sagt Ute Stuhr mit Blick auf die Treppen. Dafür seien diese zu schmal.

Aktuell steigen pro Tag am Bahnhof Mittweida 838 Menschen ein oder aus, und damit deutlich weniger als in Flöha (1497) oder Freiberg (2568). Den Bahnsteig zu verlängern und IC-tauglich zu machen, sei kein Thema, macht Ute Stuhr deutlich: "Mittweida ist aktuell nicht für einen Fernverkehrshalt vorgesehen."