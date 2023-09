Berufswahl und Ausbildungschancen: Unternehmen aus Mittweida suchen Lehrlinge

Firmen aus Mittweida stellten sich den Fragen der jungen Menschen. Die "Freie Presse" hat nachgefragt, welche Perspektive Auszubildende bei den Betrieben haben und warum die Messe wichtig ist.

Mittweida. Mehr als 100 Unternehmen haben vor wenigen Tagen an der Ausbildungsmesse "Schule macht Betrieb" teilgenommen. Rund 2350 Besucher informierten sich über die Angebote regionaler Aussteller. Unter ihnen auch einige Firmen aus Mittweida. Das Resultat: Gute Gespräche, eine Vielzahl an Möglichkeiten und eine größere Nachfrage als im vergangenen Jahr. Die "Freie Presse" hat sich in den einzelnen beruflichen Bereichen umgehört.

Der sozial-medizinische Bereich

"Wir sind da. Du bist bei uns willkommen und wir geben dir die Möglichkeit zur Berufsorientierung und Ausbildung", so begegnet Janet Ranga mit ihrem Team der Krankenhaus gGmbH jungen Erwachsenen. Das Krankenhaus bietet eine Vielzahl von Ausbildungen an. "Eine hohe Nachfrage gab es bei der Ausbildung zum Operationstechnischen und Anästhesietechnischen Assistenten, wenig bei der Pflegefachfrau", so die Praxiskoordinatorin. Viele Schüler wüssten am Ende der Schulzeit noch nicht, was sie einmal machen möchten. Ihrer Meinung nach benötigen Schüler und Eltern mehr Informationen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Lysann Kästner von der Gemeinschaftspraxis der Fachärzte für Radiologie findet auf die Frage, warum sie um Azubis auf dieser Messe werben, klare Worte: "Der Beruf des Medizinisch-technischen Röntgenassistenten ist viele Jahre nicht oder zu wenig ausgebildet worden. Das würden nun die Radiologische Praxen zu spüren bekommen. Eigener Nachwuchs wird somit selbst ausgebildet. Da Mittweida der Hauptstandort sei, nutze man die Ausbildungsmesse. "Die jungen Erwachsene bekommen unverbindlich die Geräte und das Tätigkeitsfeld gezeigt", so Kästner. Eine Praxisanleiterin sei vor Ort und könne aufkommende Fragen zur Ausbildung beantworten. Im letzten Jahr hätte die Praxis ihren Azubi über die Messe kennengelernt.

Das Bankwesen

Ein weiterer Aussteller war die Volksbank Mittweida. Grit Zimmer von der Organisationsentwicklung sagt: "Wir möchten als Arbeitgeber in der Region sichtbar sein, über Gespräche herausfinden, was die Generation erwartet und beschäftigt." Nachwuchskräfte aus eigenen Reihen einsetzen, sei das Ziel." Ausbildungen zum Bankkaufmann und zur Bankkauffrau und sowie zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement bietet die Volksbank an. Auch Studiengänge im betriebswirtschaftlichen Bereich-mit Schwerpunkt Banking-sind möglich. "Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten ist es generell schwierig, Azubis zu gewinnen", sagt Zimmer, "die Schüler können sich nicht vorstellen, wie vielseitig dieses Berufsfeld ist."

Der technisch-mechanische Bereich

Wer am Ausbildungsberuf Mechatroniker, Industriemechaniker für Laseranlagen, Technischer Produktdesigner oder Industriekaufmann interessiert ist, hat auf der Messe mit der Laservorm GmbH einen Ansprechpartner gefunden. "Man kann die jungen Menschen direkt vor Ort noch mehr begeistern", sagt Janine Klinge aus dem Bereich Marketing der Firma. Die meisten Azubis, die sich bei uns bewerben, haben uns über eine Ausbildungsmesse oder die Woche der offenen Unternehmen kennengelernt. Neben den Ausbildungen sind auch Studiengänge im Angebot: BA-Studium Informatik, Industrielle Produktion, Controlling / Finanzen. "Großes Interesse haben wir bei Mechatronikern und BA-Informatik. Schwierig ist es, Auszubildende für den Beruf der Industriekaufmann zu finden", so Janine Klinge.

Ideal sei die Messe am Standort Mittweida, für das Unternehmen ACSYS Lasertechnik GmbH. "Hier ist unser Produktions- und Entwicklungsstandort", sagt Mareen Winter, die Leiterin der Materialwirtschaft. Doch auch zum Netzwerken mit anderen regionalen Betrieben, dem Austausch zu diversen Themen wie potenzielle Zusammenarbeit, allgemeine Marktlage, etc. sei der Grund als Aussteller teilzunehmen. Interessierte haben die Wahl zwischen der Ausbildung zum Industriekaufmann, zur Fachkraft für Lagerlogistik und zum Mechatroniker. "Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass die Besucher oftmals keine richtige Vorstellung von dem bekommen haben, was wir bei ACSYS herstellen oder was eine Laserbearbeitungsanlage eigentlich ist.", sagt Winter. Aus diesem Grund wurde dieses Jahr die Messemaschine eingepackt. "Somit wird das für die Besucher greifbar." Oftmals erhalte man bereits wenige Wochen nach der Messe bereits erste Praktikumsanfragen oder Bewerbungen von Interessenten, die uns auf der Messe getroffen haben.

Mirko Mirschel, Ausbilder der Regiobus Sachsen sagt: Wir bieten zwei Ausbildungsrichtungen an." Der Mechatroniker für Nutzfahrzeuge stieß auf größeres Interesse. "Durch die Messe konnten wir die Jugendlichen aber auch für die Ausbildung zum Berufskraftfahrer begeistern", ergänzt Mirschel. Zukünftig brauche es verstärkt interaktive Präsentationsmöglichkeiten durch das Unternehmen. Vielleicht könne man den Messen noch mehr "Eventcharakter" verleihen.

Die Automobilbranche

Auf der Messe gab es ein großes Interesse an der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker", sagt Axel Richter von Automobile Werner. Im Vorjahr noch war noch die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik der Renner. Auch für die Ausbildung zum Automobilkaufmann, sowie das duale Studium "Automobilmanagement" gab es Nachfrage. "Leider hatten wir dieses Jahr keinen Interessenten für die Ausbildung zum Mechatroniker für Karosserietechnik und Karosseriebauer", sagt Richter. Bislang habe man jedoch keine Probleme gehabt, die Ausbildungsplätze zu besetzen.

"Leider müssen wir feststellen, dass der Anteil der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss sehr hoch ist", so Richter. Das sei für die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und Automobilkaufmann keine gute Voraussetzung. In den Gesprächen mit den Schülern sei aber auch deutlich geworden, dass viele Unterrichtsstunden ausfallen. Somit fehlen die Grundlagen für eine spätere Berufsausbildung. All das sieht der Ausbilder zu Recht kritisch. Nachschulen müssten es die Berufsschulen. Und das geht zulasten der Berufsausbildung. "Der große Anteil an Hauptschülern mit nur mäßigen Schulnoten und der Ausfall an Unterricht wird zukünftig die Auswahl geeigneter Bewerber für die technischen und kaufmännischen Berufe in unserem Gewerk erheblich erschweren", sagt Richter.

