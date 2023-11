Hoch hinaus nicht nur im Gerüstbau: Wie Betriebe und Azubis in Mittelsachsen zueinanderfinden

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz zwischen Rochlitz, Flöha, Mittweida und Freiberg sind gut, aber nicht immer passen Bewerber und Stelle zusammen. Doch es gibt Ideen, wie es klappen kann.

Wenn er seinen Gerüstbauer in der Tasche hat, will er Kolonnenführer werden, steht für Mikele See fest. Diese Möglichkeit hat er bei der Gemeinhardt Service GmbH in Roßwein, wo der 17-Jährige aus Döbeln im ersten Lehrjahr lernt. Die Chance auf Qualifikation war für ihn einer der Gründe, sich bei der Firma zu bewerben, „dass man...