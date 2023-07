Die Bäcker an der Baustelle in Mittweida: Von Verzweiflung und Zuversicht an der Rochlitzer Straße

Betont optimistisch blickt Melanie Wonneberger vom Backstübel auf die kommenden Wochen und Monate. "Ich gehe hier völlig optimistisch an die Sache ran, ganz positiv. Wir haben viele Stammkunden. Ich hoffe, dass sie uns die Treue halten." Im Vorfeld habe sie viele Gespräche mit den Kunden geführt, "über Parkmöglichkeiten, dass sie vorbestellen können oder wir auch mal was ausliefern", so Melanie Wonneberger. "Ich versuche zu vermitteln, dass es sich lohnt, die Baustelle auszuhalten. Denn es wird etwas Schönes entstehen."

Sie will zudem mit verschiedenen Aktionen Kunden ins Geschäft locken. Vorstellen könne sie sich Einladungen zum Kaffeetrinken oder Monatsangebote. "Wir werden die nächsten Wochen abwarten müssen, wie es weiter geht."

Im Backstübel hatte zudem vor Beginn der Bauarbeiten ein Gespräch zwischen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und den Bäckern stattgefunden.

Vollsperrung für Bauarbeiten auf der Rochlitzer Straße unvermeidlich

Dass es im Vorfeld Gespräche mit den Gewerbetreibenden an der Rochlitzer Straße gab, bestätigt die Stadtverwaltung. "Wir haben am 19. Juni eine ‚Baustellenvesper‘ mit den Händlern und der Baufirma in der Bäckerei Wonneberger durchgeführt", erklärt Oberbürgermeister Ralf Schreiber. Dabei seien auch Maßnahmen zur Verringerung der Folgen der Baumaßnahme vorgestellt und diskutiert worden: "Gutscheine, Verkürzung der Bauzeit der Poststraße, Einrichtung von Stundenparkplätzen auf dem Technikumplatz", so Ralf Schreiber. Auf den neu eingerichteten Stundenparkplätzen am Technikumplatz die Parkdauer auf 15 Minuten zu reduzieren, sei nicht möglich, da andere naheliegende Gewerbetreibenden eine längere Parkzeit für ihre Kunden benötigen.

"Wir sind in enger Abstimmung mit dem Planer, Bauüberwacher und Baubetrieb bemüht, die Baustelle so zu organisieren, dass möglichst keine oder wenig Verzögerungen auftreten", sagt Sebastian Killisch, Bauamtschef im Rathaus Mittweida. "Dazu gehört aber grundsätzlich auch, dass der Baubetrieb die Baufreiheit erhält, die er zum Bauen benötigt." Der Bau könne daher nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Denn es brauche Raum für den eigentlichen Baubereich, zum Bewegen der Maschinen sowie zum Lagern der Materialien. Daneben bleibt gerade noch Platz für den Gehweg, um die Straße zumindest für Fußgänger offenzuhalten.