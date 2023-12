Mittweida: Nächster Abschnitt der Rochlitzer Straße wird noch vor Weihnachten freigegeben

Die Bauarbeiten auf der Poststraße und dem nächsten Teil der Rochlitzer Straße sind abgeschlossen. Noch vor den Feiertagen wird so eine wichtige Kreuzung in Mittweida wieder befahrbar.

Mittweida.

Gute Nachrichten noch kurz vor Weihnachten: Am morgigen Mittwoch wird die Kreuzung Rochlitzer Straße/Poststraße im Mittweidaer Zentrum wieder für den Verkehr freigegeben. Am Vormittag soll die Freigabe erfolgen, teilt Bauamtschef Sebastian Killisch am Dienstagmittag mit. "Die Poststraße wird dann vom Stadtring hoch zu und die Rochlitzer Straße von der Poststraße in Richtung Markt befahrbar sein", so Sebastian Killisch. Zudem werde es keine Verkehrseinschränkungen mehr auf dem Stadtring und der Kreuzung am Tzschirnerplatz geben.