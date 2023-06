Die Medical Detectives aus Mittweida: Wie Maden Forensikern bei der Aufklärung von Morden helfen

Mittweida.

Als Professor Ronny Bodach zur Nacht der Wissenschaften an der Hochschule Mittweida in seiner Gruselstunde über Mordfälle spricht, lauscht das Publikum gespannt. An seinem Vortrag "Wie Maden Mörder überführen" gab es riesiges Interesse. Ronny Bodach, Professor für Allgemeine und Digitale Forensik spricht über Fälle, bei denen besonders kleine Lebewesen bei der Aufklärung geholfen haben. Er nennt sie Leicheninsekten. "Sie kommen zeitnah nach dem Todeseintritt und besiedeln den Leichnam", erklärt er. Forensische Entomologen können mit ihrer Hilfe den genauen Todeszeitpunkt feststellen und entscheidende Hinweise in der Mordermittlung geben.