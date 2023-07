Forensik in Mittweida: Wenn Blut im Dienst der Wissenschaft spritzt

Michele-Nadine Wagner, in Mittweida für Allgemeine Forensik zuständig, hält den Einzug der Informatik in die Forensik gleichfalls für einen Quantensprung. Viele Tatorte seien zwar «physisch». Doch der Tatort Internet - die Cyberkriminalität - nehme immer mehr zu. Zum anderen helfe Informatik dabei, mit Simulationen Abläufe an analogen Tatorten zu rekonstruieren - so wie beim Mord an der Teufelstalbrücke in Thüringen. 1991 war dort ein zehnjähriges Mädchen von der Autobahnbrücke geworfen worden. Erst nach über 26 Jahren fand man ihren Mörder.

«An einem Tatort lässt sich meist eine Brücke zwischen allgemeiner und digitaler Forensik herstellen. Fast alle Straftaten hängen heute mit etwas Digitalem zusammen», erklärt Leander Hoßfeld. Der 23-Jährige aus Jena hat in Mittweida den Bachelor in Allgemeiner und Digitaler Forensik gemacht und hängt nun noch den Master in Cybercrime/Cybersecurity dran. «Man spricht sich heute für eine Straftat nicht via Brieftauben ab, sondern über Smartphones. Auch für die Planung wird Technik genutzt», sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter. An dem Handy ließen sich außen wie innen Spuren finden.