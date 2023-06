Ein Abend voller Entdeckungen: Viel Spannendes zur Nacht der Wissenschaften 2023 an der Hochschule Mittweida

Experimente zum Mitmachen, spannende Vorträge und Einblicke in Labore und Studios: Am heutigen Freitag öffnet die Hochschule Mittweida wieder ihre Türen für Neugierige und Nachtaktive. Hier gibt's das Programm.

Mittweida. Insektenhotel und Saatbomben herstellen, einen Spaziergang durch das Sonnensystem machen und ein eigenes Videospiel bauen - das alles ist am Freitag auf dem Campus der Hochschule Mittweida möglich. Von 18 Uhr bis Mitternacht gibt es bei der Nacht der Wissenschaften viel Spannendes zu entdecken. An mehr als zehn Standorten auf dem Campus gibt es neben Aktionen auch Vorträge und Einblicke in die Labore und Studios der Hochschule.

Auf Entdeckungstour mit Stempelkarte

Um die Motivation zu steigern, verschiedene Stationen anzusteuern, gibt es eine Stempelaktion. An sechs Orten können Besucher sich einen Stempel abholen. Wer seine Stempelkarte mit mindestens vier Stempeln füllt, kann diese im Info-Zentrum T9 am Technikumplatz gegen ein Andenken an die Nacht der Wissenschaften 2023 eintauschen.

Stickstoff-Eis und Bitcoin-Snackautomat