Tradition trifft Zukunft: Studierende und Unternehmen vernetzten sich an der Hochschule Mittweida

Heute und morgen findet in Mittweida wieder das Medienforum statt. Die "Freie Presse" ist dieses Jahr nicht nur in der Recruiting Lounge vertreten sondern informiert auch in einem spannenden Vortrag über die Business Strategie des Unternehmens.

Mittweida. Die "Freie Presse" verbindet Kendrick Heinz mit Tradition. Der 20-Jährige ist mit der Print-Ausgabe aufgewachsen und kennt sie aus seiner Kindheit. "Die lag früher immer bei uns auf dem Tisch", erinnert er sich. Bis heute habe er einen Bezug zum Medium. Deswegen hat er sich beim Medienforum Mittweida in der Recruiting Lounge für ein Gespräch mit der "Freien Presse" angemeldet. Am Montagvormittag nutzte der Medienstudent die Gelegenheit, das Unternehmen näher kennenzulernen.

Medienfachkongress - von Studierenden organisiert

Das Medienforum in Mittweida ist ein von Studierenden organisierter Medienfachkongress, der einmal im Jahr stattfindet. Das Zentrum für Medien und Soziale Arbeit in Mittweida verwandelt sich dann zum Dreh-und-Angelpunkt für Medienschaffende und die, die es noch werden wollen. Bekannte Gesichter aus der Medienbranche, wie Kai Gniffke oder David Donschen sprechen über aktuelle Themen, ihren Alltag in der Medienwelt und beantworten Fragen.

Recruiting Lounge als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Studierenden