Zimmerermeister Frank Donner und Bauingenier Sebastian Donner zeigen, was am Gebäude besonders ist: "Hier ist alles aus Holz, inklusive Tragwerk." Bild: Anne Schwesinger

Ein ganz besonderes Labor: So wird in Mittweida das Arbeiten der Zukunft getestet

Auf dem Gelände der Werkbank 32 in Mittweida ist ein spezielles Labor entstanden. Darin sollen Arbeits- und Lebensweisen der Zukunft erprobt werden. Es geht um smart working, smart homes und autarke Energieversorgung. Was dort im Detail geplant ist. Mittweida. Hinter der Werkbank 32 ist ein ganz besonderes Gebäude entstanden: Im sogenannten Reallabor soll das Leben und Arbeiten der Zukunft erprobt werden. Was erstmal ziemlich abstrakt klingt, ist nun konkreter geworden. Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

In dem 1,4 Millionen-Euro-Bau soll umgesetzt werden, was in 10 oder 20 Jahren Routine sein könnte, erklärte Sachsens Regionalminister Thomas Schmidt (CDU) zur Eröffnung. Beteiligt an dem Experimentier-Haus sind die Hochschule Mittweida, das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme, die Volksbank und Teleskopeffekt. Auf insgesamt 173 Quadratmetern werden über zwei Stockwerke 10 bis 15 Büro- und Arbeitsplätze entstehen. Voraussichtlich ab kommendem Sommer, so Hochschulsprecher Helmut Hammer, soll in dem Haus unter anderem getestet werden, wie smarte Arbeitsplätze in der modernen Arbeitswelt aussehen und wie Gebäude autark und zuverlässig mit Energie versorgt werden können. Energieversorgung in autarken Mikrosiedlungen

Zimmerermeister Ludwig Hahn (l.) und Matthias Klingner, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Verkehr- und Infrastruktursysteme. Bild: Anne Schwesinger

Wie kann man ein Haus möglichst kostengünstig, zuverlässig und klimaschonend mit Energie versorgen? Diese Fragen sollen im Reallabor untersucht werden. "Wenn man Gebäude autark versorgen will, ist das unverhältnismäßig teuer. Wenn man mehrere Gebäude dafür zusammenschließt, wird es rentabel und es entsteht eine hohe Versorgungssicherheit", erklärt Matthias Klingner, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Verkehr- und Infrastruktursysteme. Auf dem Gelände der Werkbank sollen künftig das Reallabor, ein Tiny House - also ein ganz kleines Haus, was dort noch aufgebaut werden soll - und das Gebäude der Werkbank 32 miteinander vernetzt werden. Versorgt werden sollen die Gebäude über eine Photovoltaikanlage, die noch auf dem Dach des neuen Reallabors montiert wird, geheizt wird mittels einer Wärmepumpe. Holz als nachhaltiger Baustoff

Das Gebäude wurde, bis auf die Bodenplatte, komplett aus Holz gefertigt. Bild: Anne Schwesinger

Wie kann man bereits beim Hausbau auf Klimaschutz achten? Der Bau- und Gebäudesektor ist weltweit für 38 Prozent der Emissionen verantwortlich, erklärt Matthias Klingner. Besonders die Herstellung von Beton ist CO2-intensiv. Wesentlich nachhaltiger sei es, Häuser aus Holz zu bauen. Das wird auch im Reallabor angewendet: Das komplette Gebäude ist aus Holz gebaut. Nur die Bodenplatte besteht aus Beton und fungiert zugleich als Wärmespeicher. Cybersicherheit in Smart Homes

Felix Fischer (l.) und Paul Seidel von der Fachgruppe Forensik forschen zum Thema Smart Homes und Cybersicherheit. Bild: Anne Schwesinger

In Smart Homes sind unter anderem die Haushaltsgeräte miteinander vernetzt und mit dem Internet verbunden. Wissenschaftler der digitalen Forensik an der Hochschule Mittweida wollen im Reallabor erforschen, welche Daten dabei von Kriminellen abgefasst werden könnten - und wie sich Nutzer davor schützen können. So könnten beispielsweise durch farbige LED-Streifen, die anzeigen, wenn Daten übermittelt werden, Menschen für das Thema sensibilisiert werden, erklärt Felix Fischer von der Fachgruppe Forensik. Zukunft der Arbeitswelt: Smart Working

Doktor Julia Breßler von Teleskopeffekt erklärt: Im Erdgeschoss des Gebäudes wird es künftig zwei Büros geben, im Obergeschoss einen Besprechungsraum. Bild: Anne Schwesinger