Wuchert hier Unkraut oder soll das so sein? Kinder klären mit Schildern in Mittweida auf

Denn die Wiesen wurden keineswegs vergessen, wie manche Passanten vermuten mögen. Sondern man lasse die Pflanzen auf den städtischen Flächen ganz bewusst wachsen, erklärt Ralf Schreiber. "Das ist gut für die Insekten", so der Oberbürgermeister. Bei der aktuellen Trockenheit würde kurz gemähter Rasen schnell verdorren. So entstehen auf ganz natürlichem Wege Farbtupfer am Straßenrand. An der Waldheimer Straße haben sich alle Pflanzen selbst ausgesamt.

Die Fläche ist nicht die einzige in der Stadt, auf der sich Pflanzen frei entfalten können. Eine zweite Wiese befindet sich an der Kreuzung Frankenberger Straße/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Das Areal an der Kreuzung war im Frühjahr wegen mehrerer Dauerparker in den Schlagzeilen. Jetzt ist die Wiese neben dem Parkplatz hochgewachsen und bunt getupft. In Zukunft sollen weitere wilde Blühflächen auf städtischem Gelände entstehen, kündigt Oberbürgermeister Ralf Schreiber an.

