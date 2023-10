Stadtgarten, Mittmach-Werkstatt, Sommerkino: Was bleibt in Mittweida nach einem "Summer of Pioneers"?

Die Aktionen der Pioniere, die über den Sommer in Mittweida gelebt haben, sorgten für Leben in der Stadt. Die "Freie Presse" hinterfragt, wie es nun weitergeht. Mittweida. Frische Ideen von außen, Menschen mit Zeit und Lust, die die Leute vor Ort mitreißen, um gemeinsam etwas in ihrer Stadt umzusetzen. Das hatten sich die Pioniere vom Summer of Pioneers auf die Fahnen geschrieben. Auch für die Stadt Mittweida war das Ganze ein Experiment - mit offenem Ausgang. Welche Projekte würden umgesetzt werden? Werden die Mittweidaer mitziehen? Was wird Bestand haben? Nun sind die Pioniere nach sechs Monaten wieder abgereist. Welche Projekte bleiben - und wer kümmert sich jetzt darum? Stadtgarten

Der Stadtgarten gegenüber der Theaterstraße soll auch in Zukunft als Veranstaltungsfläche genutzt werden. Bild: Anne Schwesinger

Viele Hände haben dabei geholfen, die Brache an der Rochlitzer Straße in einen Garten zu verwandeln, der dank Sitzmöbeln und Bar zum Verweilen einlädt. Auch eine "Freie Presse"-Mitarbeiterin packte im August mit an. Wie geht es weiter mit der neuen Freiluft-Location gegenüber des Kinos nun weiter? Erst einmal müssen Beete und Anpflanzungen winterfest gemacht werden. Darum kümmert sich der städtische Bauhof, teilt Stadtsprecherin Nancy Wagner auf "Freie Presse"-Anfrage mit. "Bisher sind keine weiteren Veranstaltungen auf dem Gelände geplant, weil es aufgrund der Jahreszeit immer schwieriger wird, die Witterung einzuschätzen." Mehr als 30 Helfer und Interessierte tauschen ihre Ideen für den Garten derzeit beim Messenger-Dienst Signal aus. So wie das Anlegen des Gartens ein Gemeinschaftswerk war, so soll er auch in Zukunft weiter gemeinsam bewirtschaftet werden: "Im kommenden Jahr werden Helfer für den Garten gesucht", sagt Rathaus-Sprecherin Nancy Wagner. Aktuell ist Stadtplaner Rico Ulbricht für den Garten zuständig. Dabei werde die Stadt auch auf Unterstützung durch die Tafelgärten bauen, so die Sprecherin weiter. Leerstehende Gärten werden in Mittweida seit 2007 mit Unterstützung des Jobcenters bewirtschaftet und die Erträge dieser sogenannten Tafelgärten für die Essensausgaben der Tafeln genutzt. Stadtlabor

In der Rochlitzer Straße 44 ist ein Bürgertreff entstanden. Bild: Anne Schwesinger

Das leerstehende Geschäft in der Rochlitzer Straße 44 - kurz R44 genannt - ist über den Sommer vorgerichtet und von den Pionieren für verschiedene Veranstaltungen genutzt worden. Künftig können die Räume beispielsweise als Bürgertreff verwendet werden, eine Seniorengruppe hat sich bereits angemeldet und auch die Hochschule hat Interesse bekundet. Ansprechpartner ist Citymanager Frank Winkler. Im Advent will der Citymanager dort seine Vorleseaktion veranstalten, die bisher als Adventskalender jeden Tag unter freiem Himmel vor den Geschäften in der Innenstadt stattfand. Zudem ist eine Ausstellung lokaler Produkte in der Weihnachtszeit geplant, um Inspiration für Weihnachtsgeschenke zu bieten, so Frank Winkler. Werkstatt für alle

Im Keller des Geschäftes wurde eine offene Werkstatt eingerichtet. Bild: Anne Schwesinger

Im Keller der R 44 ist eine sogeannte "Werkstatt für alle" entstanden. Dort trifft sich aktuell eine Gruppe interessierter Bastler ein Mal pro Woche zum gemeinsamen Werkeln. Die Gruppe ist offen für jeden, der Lust am Handwerk hat. Auch diese Gruppe tauscht sich über den Messengerdienst Signal aus. Gestartet ist die Werkstatt mit Fahrrädern, die repariert wurden. Für diese werden zum Teil noch neue Besitzer gesucht. Klavier für alle

Stadtplaner Rico Ulbricht hat den Summer of Pioneers begleitet - auch am Klavier. Bild: Dominique Brass

Ein Klavier für Jedermann hat ebenfalls in dem Geschäft in der Rochlitzer Straße 44 seine vorläufige neue Heimat gefunden. Das Klavier stammt vom Verein Deckerberg, wo es jetzt ein neues Instrument gibt. Es hat Rollen und ist somit mobil. In den vergangenen Monaten ist es im Geschäft und auf der Rochlitzer Straße bereits verschiedentlich genutzt worden. Wer Lust hat, Klavier zu spielen, kann sich bei Frank Winkler melden oder in der R 44 vorbeikommen, wenn offen ist. Bei schönem Wetter kann das Instrument auch rausgefahren werden, um auf der Straße für Unterhaltung zu sorgen, so Citymanager Frank Winkler. Rochlitzer Straße 33

Auch für das Projektbüro der Pioniere in der Rochlitzer Straße 33 gibt es schon Pläne. Bild: Anne Schwesinger