Bürger statt Bücher: Wie aus einem leer stehenden Geschäft ein Treffpunkt für Mittweidaer wird

Die Pioniere vom Summer of Pioneers haben den Laden zusammen mit Menschen aus Mittweida vorgerichtet. Die Wände wurden gestrichen, der Fußboden und die Elektrik neu gemacht. Insgesamt 170 Quadratmeter ist das Geschäft groß. Im oberen Bereich hinter den großen Schaufenstern steht aktuell das Klavier für alle. Eine Etage tiefer hat sich vergangene Woche der Sozialausschuss an einer langen Tafel getroffen. Im Keller wird eine Reparatur-Werkstatt eingerichtet. Eine Küche ist ebenfalls vorhanden. Gemietet hat die Stadt Mittweida das Geschäft vorerst bis Ende 2024.

"Welt der Bücher und der Phantasie-Reisen" steht an dem einst leerstehenden Ladengeschäft an der Rochlitzer Straße. Ein passender Titel für das, was dort in den vergangenen Monaten entstanden ist: Nur mit viel Fantasie hätte man sich vorstellen können, was mittlerweile in dem einstigen Buchladen los ist. Von Klavier bis Werkstatt - es ist auf jeden Fall Leben eingezogen in die Räume. Und das soll auch in Zukunft so bleiben.

Passanten wird es nicht entgangen sein: Es ist Leben eingezogen in den ehemaligen Buchladen in der Rochlitzer Straße 44. Dort steigt heute eine große Feier. Wie geht es danach weiter?

Vergangene Woche wurden die ersten Pioniere vom Summer of Pioneers in der R 44 bereits verabschiedet. Von April bis September haben bis zu 20 Menschen aus Deutschland oder anderen Ländern in Mittweida gelebt. Bild: Anne Schwesinger

Künftig sollen die Räume jedenfalls als eine Art Bürgertreff genutzt werden, erklärt Citymanager Frank Winkler, der von Seiten der Stadt für das Geschäft verantwortlich ist. "Viele Vereine suchen so einen Raum", sagt er. So habe es schon Anfragen der Initiative 60+ und den Landfrauen gegeben, die dort ihre Treffen abhalten wollen. Gegen eine geringe Nutzungsgebühr sei das künftig möglich. Deren Höhe wird noch festgelegt, so Frank Winkler. Die Anmeldung erfolge derzeit noch direkt bei ihm. In Zukunft soll ein digitaler Kalender eingerichtet werden, wo Interessenten die Räume selbst buchen können. Auch die Hochschule habe schon Interesse angemeldet, um mit Studenten Projekte zu starten. Ausstellungen seien künftig ebenfalls denkbar. "Für Familienfeiern sind die Räume aber nicht gedacht, wir wollen keinem Gastronomen Kundschaft wegnehmen", so Frank Winkler.

Reparatur-Werkstatt im Keller

Im Keller des ehemaligen Buchladens wurde eine Reparatur-Werkstatt eingerichtet. Mittwochs von 16 bis 18 Uhr treffen sich dort interessierte Bastler, um Fahrräder oder andere Geräte zu reparieren. Ein halbes Dutzend Fahrräder sei bereits instand gesetzt worden. "Wir haben vergangene Woche noch eins gespendet bekommen", berichtet Christina Quast. Die Bikes sollen nach der Reparatur versteigert werden. Das Geld soll dann der R 44 zugutekommen, erklärt sie.

Abschied und Auftakt am Freitag

Heute wird in der R 44 das "Finale des Summer of Pioneers" und der Start des neuen Stadtlabors gefeiert. Von 16 bis 21 Uhr gibt es eine Finissage, einen Rückblick auf die Projekte, die in den vergangenen sechs Monaten entstanden sind, erklärt Christina Quast. "Und wir machen eine Übergabe an diejenigen, die die Projekte weiterführen wollen." Auch eine Fahrrad-Versteigerung steht auf dem Programm. "Man kann jederzeit kommen und gehen", so die Pionierin. Das Klavier für alle werde natürlich auch da stehen - und, wie passend für das Geschäft, ein Bücherregal. Aber nicht zum Verkauf, sondern mitnehmen und Tauschen der Bücher.

