Einziger Geldautomat bei der Postbank Mittweida seit Tagen defekt

Seit mehreren Tagen ist der Geldautomat in der Postbank-Filiale am Markt in Mittweida außer Betrieb. Besonders ärgerlich: Es ist der einzige Geldautomat der Cash-Group in Mittweida. Wo bekommt man jetzt Geld?

Mittweida. Der einzige Geldautomat im Postbank-Finanzcenter ist defekt. Seit diesem Montag sei er außer Betrieb, teilt Iris Laduch, Pressesprecherin bei der Postbank, auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen", so die Sprecherin weiter. Eine konkrete Angabe, bis wann der Geldautomat wieder funktionieren soll, gab es am Donnerstagvormittag noch nicht. Wo Postbank-Kunden Bargeld erhalten Trotzdem können sich Mittweidaer Postbank-Kunden mit Bargeld versorgen. Während der Öffnungszeiten des Finanzcenters können sie sich dort am Schalter Geld auszahlen lassen. Alternativ könne man sich "beim Einkauf im Einzelhandel über das Cashback-Verfahren mit Bargeld versorgen", erklärt Iris Laduch. In den meisten Supermarktketten sei es heute möglich, beim Einkauf auch Geld abzuheben. Voraussetzung sei, dass der Einkauf mit Karte bezahlt werde, so die Postbank-Sprecherin, auch bei Drogerien. Bis zu 200 Euro Bargeld könne man sich zusätzlich auszahlen lassen. In einigen Geschäften sei dafür ein Mindestumsatz nötig. Bei Rossmann in Mittweida sind das beispielsweise zehn Euro. Wo Cashgroup-Kunden Geld abheben können Der Postbank-Geldautomat kann auch von Kunden anderer Banken zum kostenlosen Geldabheben genutzt werden. Möglich ist das für Kunden von Banken, die Teil der sogenannten Cash-Group sind. Dazu gehören neben Post- und Commerzbank die Deutsche Bank und die Hypovereinsbank. Commerzbank-Sprecherin Heike Ziegenbalg empfiehlt auch hier, sich alternativ bei Supermärkten oder an Tankstellen mit Bargeld zu versorgen, "in Mittweida zum Beispiel bei Lidl, Netto oder im Kaufland."