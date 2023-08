Mittweida: Defekter Geldautomat bei der Postbank repariert

Mittweida.

Genau über den Monatswechsel war der Geldautomat im Postbank-Finanzenter am Markt in Mittweida defekt. Da der Automat zugleich der einzige der Cash-Group in Mittweida ist, an dem auch Kunden von Deutscher Bank, Hypovereinsbank und Commerzbank gebührenfrei Geld abheben können, wird er gerade zum Monatsanfang vielfach genutzt.